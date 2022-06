Ennesimo femminicidio: a Codroipo una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal marito (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una donna di 40 anni, Elisabetta Molaro, è stata uccisa a coltellate dal marito Paolo Castellani, 45 anni. È successo a Codroipo, in provincia di Udine. L’uomo è poi fuggito subito dopo aver compiuto il delitto. uccisa a coltellate dal marito L’Ennesimo femminicidio. Elisabetta Molaro è stata uccisa in casa mentre le figlie, di sei e otto anni, stavano dormendo nella stanza accanto. Fortunatamente le bambine non avrebbero assistito al delitto. Al momento sono state affidate ai nonni, mentre gli investigatori sono a lavoro per fare luce sulle dinamiche dell’omicidio. Sembra che la coppia fosse in crisi e che l’uomo non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unadi 40, Elisabetta Molaro, èdalPaolo Castellani, 45. È successo a, in provincia di Udine. L’uomo è poi fuggito subito dopo aver compiuto il delitto.dalL’. Elisabetta Molaro èin casa mentre le figlie, di sei e otto, stavano dormendo nella stanza accanto. Fortunatamente le bambine non avrebbero assistito al delitto. Al momento sono state affidate ai nonni, mentre gli investigatori sono a lavoro per fare luce sulle dinamiche dell’omicidio. Sembra che la coppia fosse in crisi e che l’uomo non ...

