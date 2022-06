Draghi verso Kiev con Scholz e Macron, unità della Ue per l'Ucraina (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Unione europea sostiene e continuerà a sostenere l'Ucraina. E' il "messaggio" che giovedì porteranno a Kiev il presidente del Consiglio Mario Draghi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Unione europea sostiene e continuerà a sostenere l'. E' il "messaggio" che giovedì porteranno ail presidente del Consiglio Mario, il cancelliere tedesco Olafe il ...

Pubblicità

ricpuglisi : È impossibile non notare come la politica economica del governo Draghi si sia spostata -per ragioni esterne e per r… - RenzoCianchetti : RT @RItaliaN21: Gazprom taglia del 15% i flussi di gas verso l’Italia, la comunicazione all’Eni: ringraziate il liquidatore Draghi: https:/… - Cassand78498781 : RT @RItaliaN21: Gazprom taglia del 15% i flussi di gas verso l’Italia, la comunicazione all’Eni: ringraziate il liquidatore Draghi: https:/… - SalvoPisanu : @spighissimo @michelaagain Siamo in mano a un gruppo di criminali, niente di più e niente di meno, sia con Conte ch… - MDX_0x0 : RT @Cappellin_R: @verso_il_fronte Verissimo. E il M5S non vuole capire che per salvarsi deve uscire SUBITO dal Governo Draghi e lasciare… -