Draghi, Macron, Scholz. La difficoltà di parlare a Kiev con una voce sola (Di mercoledì 15 giugno 2022) Zelensky chiede armi, adesione all'Ue, garanzie sulla neutralità. I tre leader si sono espressi con toni diversi, ma non possono permettersi che la visita si risolva in una photo opportunity o sia percepita come tale. Occorrerà soprattutto essere chiari con gli ucraini

lucianonobili : “Il centro riformista c'è, è protagonista in Italia come in Francia con Macron, può essere decisivo mentre queste e… - fattoquotidiano : DE BELLO MARIO La visita a #Kiev insieme con Macron e Scholz, ma a tenere banco sono le tensioni gialloverdi dopo l… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Parigi ed è stato accolto nel cortile dell'Eliseo dal preside… - tg2000it : #Draghi in #Ucraina con #Macron e #Scholz #15giugno #Tv2000 #RussianUkrainianWar #kiev #Zelensky @Palazzo_Chigi… - g_bonincontro : RT @wbfe: Macron, Scholz e Draghi diretti a Kiev -