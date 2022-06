Cos’ha deciso il governo sulle mascherine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le FFP2 continueranno a essere obbligatorie sui mezzi pubblici e negli ospedali fino al prossimo 30 settembre, mentre non lo saranno più dentro cinema e teatri e sugli aerei Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le FFP2 continueranno a essere obbligatorie sui mezzi pubblici e negli ospedali fino al prossimo 30 settembre, mentre non lo saranno più dentro cinema e teatri e sugli aerei

