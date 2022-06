CorSport: l’Inter offre a Dybala 7 milioni con i bonus, lui vuole una quota fissa più alta, come Lautaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra Dybala e l’Inter non c’è accordo sulle cifre, scrive il Corriere dello Sport. Le parti continuano a dialogare, ma ci vuole ancora tempo per chiudere. “Ieri, comunque, c’è stato un nuovo aggiornamento tra Dybala e il suo entourage. Il giocatore ha ormai dato il via libera a indossare i colori nerazzurri, tuttavia, dopo aver guadagnato 7,5 milioni di euro a stagione con l’ultimo contratto alla Juventus e aver visto sfumare un rinnovo da 8 più 2, diventa complicato accettare un ridimensionamento. l’Inter, infatti, ha messo sul tavolo un quadriennale da 5,5 milioni di base fissa, con premi complessivi per altri 1,5”. I nerazzurri hanno spiegato all’entourage del giocatore che i loro conti impongono di restare entro certi parametri. “Si sono sentiti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tranon c’è accordo sulle cifre, scrive il Corriere dello Sport. Le parti continuano a dialogare, ma ciancora tempo per chiudere. “Ieri, comunque, c’è stato un nuovo aggiornamento trae il suo entourage. Il giocatore ha ormai dato il via libera a indossare i colori nerazzurri, tuttavia, dopo aver guadagnato 7,5di euro a stagione con l’ultimo contratto alla Juventus e aver visto sfumare un rinnovo da 8 più 2, diventa complicato accettare un ridimensionamento., infatti, ha messo sul tavolo un quadriennale da 5,5di base, con premi complessivi per altri 1,5”. I nerazzurri hanno spiegato all’entourage del giocatore che i loro conti impongono di restare entro certi parametri. “Si sono sentiti ...

Pubblicità

capuanogio : ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a sal… - napolista : CorSport: l’Inter offre a #Dybala 7 milioni con i bonus, lui vuole una quota fissa più alta, come Lautaro I nerazz… - MentalitNeroaz1 : @CorSport - Mkhitaryan la prossima settimana sarà a Milano. In via di smaltimento il guaio muscolare, l’armeno si s… - Sneijderismo : RT @fcin1908it: #Mkhitaryan la prossima settimana sarà a Milano. In via di smaltimento il guaio muscolare, l’armeno si sottoporrà alle visi… - fcin1908it : #Mkhitaryan la prossima settimana sarà a Milano. In via di smaltimento il guaio muscolare, l’armeno si sottoporrà a… -