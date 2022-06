Chi ha detto sì al "metodo-Palamara" pur di colpire Matteo Salvini: una scomoda verità (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il fallimento romanzesco di un pugno di referendum sacrosanti e "sollecitatori" («indispensabili per sbloccare una crisi causata anche dai magistrati», osserva Sabino Cassese) sta tutto in uno strano paradosso. Per affossare Salvini si è perpetuato, e legittimato, il "metodo Palamara". Pur di non darla vinta alla Lega, la si è data vinta al Sistema. Contenti loro. Sicché il Csm non verrà sfiorato, nella sua composizione fatta di lobbysmo, da alcuna rivoluzione; il carcere preventivo causerà ancora 8mila ingiuste detenzioni l'anno (altro che meglio un colpevole libero che un innocente in galera); molti magistrati continueranno ad usare la Severino come una Vergine di ferro medievale e molti altri butteranno del tutto a mare la separazione delle carriere e il divieto di "porte girevoli" nonostante gli anatemi dell'Europa contro le nostre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il fallimento romanzesco di un pugno di referendum sacrosanti e "sollecitatori" («indispensabili per sbloccare una crisi causata anche dai magistrati», osserva Sabino Cassese) sta tutto in uno strano paradosso. Per affossaresi è perpetuato, e legittimato, il "". Pur di non darla vinta alla Lega, la si è data vinta al Sistema. Contenti loro. Sicché il Csm non verrà sfiorato, nella sua composizione fatta di lobbysmo, da alcuna rivoluzione; il carcere preventivo causerà ancora 8mila ingiuste detenzioni l'anno (altro che meglio un colpevole libero che un innocente in galera); molti magistrati continueranno ad usare la Severino come una Vergine di ferro medievale e molti altri butteranno del tutto a mare la separazione delle carriere e il divieto di "porte girevoli" nonostante gli anatemi dell'Europa contro le nostre ...

Pubblicità

GiovaQuez : Di Cesare: 'Questa narrazione per la quale tutto nasce dalla testa di Putin e dalla sua ambizione non regge più. Ci… - GiovaQuez : Di Cesare: 'Questa metà Italia che non ha votato si collega in parte con la deflagrazione dei 5 Stelle. Dobbiamo ch… - lorepregliasco : Chi avrebbe mai detto, dieci o anche solo 5 anni fa, che il centrodestra potesse vincere a Genova al primo turno di… - rosinamanuela : @FrancescoMC2 Mi sembra un commento veramente inutile, Chi lo ha detto, quando, dove e come? La gente pazza deve es… - SOYER50861678 : @giammy1195 @OfficialASRoma @SpursOfficial Non so chi abbia detto che era poca roba ma chi ha visto un minimo la Pr… -