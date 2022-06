Carnesecchi si opera, la Lazio chiede lo sconto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il dopo Strakosha, che andrà via a parametro zero e piace in Premier League, è una delle urgenze primarie in casa Lazio. Serve trovare un nuovo portiere e tutte le piste portano a Marco Carnesecchi, la scorsa stagione protagonista della promozione in Serie A della Cremonese. E’ lui il prescelto da Maurizio Sarri ma l’infortunio alla spalla subito in Under 21 ha rallentato la trattativa con l’Atalanta, detentrice del suo cartellino. Mercoledì il calciatore si opererà alla spalla e i tempi di recupero stimati sono attorno ai 3-4 mesi. Un tempo ragionevole che gli farà saltare le prime giornate del prossimo campionato di Serie A, ma che obbliga la Lazio a fare dei ragionamenti diversi attorno al calciatore. Come secondo portiere la Lazio avrà Pepe Reina, che proprio la scorsa stagione si è alternato con Strakosha tra ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il dopo Strakosha, che andrà via a parametro zero e piace in Premier League, è una delle urgenze primarie in casa. Serve trovare un nuovo portiere e tutte le piste portano a Marco, la scorsa stagione protagonista della promozione in Serie A della Cremonese. E’ lui il prescelto da Maurizio Sarri ma l’infortunio alla spalla subito in Under 21 ha rallentato la trattativa con l’Atalanta, detentrice del suo cartellino. Mercoledì il calciatore si opererà alla spalla e i tempi di recupero stimati sono attorno ai 3-4 mesi. Un tempo ragionevole che gli farà saltare le prime giornate del prossimo campionato di Serie A, ma che obbliga laa fare dei ragionamenti diversi attorno al calciatore. Come secondo portiere laavrà Pepe Reina, che proprio la scorsa stagione si è alternato con Strakosha tra ...

