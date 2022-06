Belluno, prof transgender si dà fuoco. Dopo l’outing era stata isolata (Di mercoledì 15 giugno 2022) Belluno, prof transgender si uccide dandosi fuoco. Dopo l’outing era stata isolata e viveva in un camper abbandonato Cloe Bianco, all’anagrafe Luca Bianco, ha deciso di porre fine alla sua esistenza dandosi fuoco nel camper dove viveva da qualche anno. Nel 2015 aveva dato scalpore per essersi presentato in classe, era docente di fisica presso l’istituto di Agraria “Scarpa-Mattei” di San Donà di Piave, vestito da donna, con il chiaro intento di fare outing e dichiarandosi transgender. Tuttavia, quello che doveva essere un atto liberatorio si è dimostrato un boomerang. Da quel giorno il prof. è stata emarginata. Da tempo, lontano dalla figlia e dalla moglie, viveva in un camper ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)si uccide dandosierae viveva in un camper abbandonato Cloe Bianco, all’anagrafe Luca Bianco, ha deciso di porre fine alla sua esistenza dandosinel camper dove viveva da qualche anno. Nel 2015 aveva dato scalpore per essersi presentato in classe, era docente di fisica presso l’istituto di Agraria “Scarpa-Mattei” di San Donà di Piave, vestito da donna, con il chiaro intento di fare outing e dichiarandosi. Tuttavia, quello che doveva essere un atto liberatorio si è dimostrato un boomerang. Da quel giorno il. èemarginata. Da tempo, lontano dalla figlia e dalla moglie, viveva in un camper ...

