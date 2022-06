Arsenal, trattativa per Tielemans e la scelta su Torreira. In attacco pressing per Scamacca (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, l'Arsenal è già al lavoro per la nuova stagione.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, l'è già al lavoro per la nuova stagione....

Pubblicità

sportli26181512 : Arsenal, trattativa per Tielemans e la scelta su Torreira. In attacco pressing per Scamacca: Dopo la delusione per… - cmdotcom : #Arsenal, trattativa per #Tielemans e la scelta su #Torreira. In attacco pressing per #Scamacca [@francGuerrieri]… - Fabrizio__66 : @GaudericoPrimo Dall'esterno si può mettere solo insieme quello che si legge da autorevoli addetti ai lavori. Sinte… - infolinity : RT @TuttoMercatoITA: La #Fiorentina ha comunicato a #Torreira che la trattativa per il riscatto con l’#Arsenal si è interrotta e che quindi… - TuttoMercatoITA : La #Fiorentina ha comunicato a #Torreira che la trattativa per il riscatto con l’#Arsenal si è interrotta e che qui… -