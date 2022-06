VIDEO | ADDIO MERTENS, C’È UNA SOLA SPERANZA PER IL NAPOLI! (Di martedì 14 giugno 2022) Il matrimonio fra MERTENS e il Napoli, il quale dura da ben 9 anni, sembra esser quasi giunto al divorzio. Le parole inaspettate dell’attaccante, arrivate nella giornata di ieri nel corso di una conferenza stampa con la sua Nazionale, hanno quasi del tutto eliminato ogni SPERANZA a chi credeva ancora in un suo rinnovo. “Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club”: è questa la frase che ha gelato gli amanti del Napoli, i quali credevano ancora di poter vedere anche il prossimo anno il loro “Ciro” in campo. Dichiarazioni forti che evidenziano l’astio fra il belga e il presidente Aurelio De Laurentiis, confermando le voci circolate nei giorni antecedenti di un suo possibile ADDIO. Ma quello che MERTENS ha dato a Napoli è arrivato fino al cuore di ogni tifoso, lasciando ancora un briciolo di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 giugno 2022) Il matrimonio frae il Napoli, il quale dura da ben 9 anni, sembra esser quasi giunto al divorzio. Le parole inaspettate dell’attaccante, arrivate nella giornata di ieri nel corso di una conferenza stampa con la sua Nazionale, hanno quasi del tutto eliminato ognia chi credeva ancora in un suo rinnovo. “Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club”: è questa la frase che ha gelato gli amanti del Napoli, i quali credevano ancora di poter vedere anche il prossimo anno il loro “Ciro” in campo. Dichiarazioni forti che evidenziano l’astio fra il belga e il presidente Aurelio De Laurentiis, confermando le voci circolate nei giorni antecedenti di un suo possibile. Ma quello cheha dato a Napoli è arrivato fino al cuore di ogni tifoso, lasciando ancora un briciolo di ...

