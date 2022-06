Uomini e Donne: Gemma Galgani si è sottoposta a due nuovi ritocchini facciali? (Di martedì 14 giugno 2022) La stagione di Uomini e Donne si è conclusa da poco ma l’attenzione su una delle sue protagonisti è ancora molto alta. Stiamo parlando naturalmente di Gemma Galgani, la quale è tornata a far parlare di sé per due presunti ritocchini al viso. Come da tradizione, la dama più famosa d’Italia si sottopone spesso a qualche miglioria non appena termina l’edizione del dating show e pare proprio aver confermato la regola in questi giorni. Uomini e Donne, l’ex tronista Angela Artosin lasciata dal marito dopo il cancro A comunicare quanto successo nella sua vita è stata lei stessa con un post pubblicato su Instagram Uomini e Donne: due ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 giugno 2022) La stagione disi è conclusa da poco ma l’attenzione su una delle sue protagonisti è ancora molto alta. Stiamo parlando naturalmente di, la quale è tornata a far parlare di sé per due presuntial viso. Come da tradizione, la dama più famosa d’Italia si sottopone spesso a qualche miglioria non appena termina l’edizione del dating show e pare proprio aver confermato la regola in questi giorni., l’ex tronista Angela Artosin lasciata dal marito dopo il cancro A comunicare quanto successo nella sua vita è stata lei stessa con un post pubblicato su Instagram: due ...

