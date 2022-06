Traffico Roma del 14-06-2022 ore 18:00 (Di martedì 14 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione circolazione sostenuta e rallentata lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra l’autostrada Roma-fiumicino e la diramazione Roma Sud consueti spostamenti sul interna tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Bufalotta e Prenestina in aumento il Traffico in uscita da Roma sulla tratto Urbano della A24 mentre si procede rallentati su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni ulteriori difficoltà per chi si trova su via Flaminia questo per la presenza di un incidente all’altezza di Saxa Rubra Provenendo dal centro città stesse condizioni su via dell’Acqua traversa vicino via Cassia un terzo incidente a Guidonia Montecelio sulla Nomentana dove sono possibili rallentamenti all’altezza di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione circolazione sostenuta e rallentata lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra l’autostrada-fiumicino e la diramazioneSud consueti spostamenti sul interna tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Bufalotta e Prenestina in aumento ilin uscita dasulla tratto Urbano della A24 mentre si procede rallentati su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni ulteriori difficoltà per chi si trova su via Flaminia questo per la presenza di un incidente all’altezza di Saxa Rubra Provenendo dal centro città stesse condizioni su via dell’Acqua traversa vicino via Cassia un terzo incidente a Guidonia Montecelio sulla Nomentana dove sono possibili rallentamenti all’altezza di ...

