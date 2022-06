Strage di Capaci, confermati i 4 ergastoli nel processo bis. Assoluzione definitiva per Vittorio Tutino (Di martedì 14 giugno 2022) La Corte di Cassazione ha confermato le 4 condanne all’ergastolo emesse nel processo bis per la Strage di Capaci per Salvatore Madonia, Lorenzo Tinnirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lo Nigro. Una sentenza attesa per tutta la giornata e con la quale l’accusa, nella persona del sostituto procuratore generale di Cassazione, Lelia Cardia, sperava anche in un nuovo rinvio in appello per Vittorio Tutino. Ma per quest’ultimo è invece arrivata l’Assoluzione in via definitiva. Gli ermellini si sono ritirati in camera di consiglio nel pomeriggio e la decisione è stata ufficializzata solo dopo le 20. I supremi giudici erano chiamati a decidere se confermare o meno la sentenza della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, emessa nel luglio 2020, che ha condannato alla pena più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) La Corte di Cassazione ha confermato le 4 condanne all’ergastolo emesse nelbis per ladiper Salvatore Madonia, Lorenzo Tinnirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lo Nigro. Una sentenza attesa per tutta la giornata e con la quale l’accusa, nella persona del sostituto procuratore generale di Cassazione, Lelia Cardia, sperava anche in un nuovo rinvio in appello per. Ma per quest’ultimo è invece arrivata l’in via. Gli ermellini si sono ritirati in camera di consiglio nel pomeriggio e la decisione è stata ufficializzata solo dopo le 20. I supremi giudici erano chiamati a decidere se confermare o meno la sentenza della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, emessa nel luglio 2020, che ha condannato alla pena più ...

