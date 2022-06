Spezia: perché non è ancora arrivato l'addio di Motta (Di martedì 14 giugno 2022) Thiago Motta non sarà più l’allenatore dello Spezia. La decisione è presa ormai da tempo, manca solo l’ufficialità... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Thiagonon sarà più l’allenatore dello. La decisione è presa ormai da tempo, manca solo l’ufficialità...

Pubblicità

sportli26181512 : Spezia: perché non è ancora arrivato l'addio di Motta: Thiago Motta non sarà più l’allenatore dello Spezia. La deci… - MarioVittorio6 : A La Spezia, feudo di @AndreaOrlandosp la pessima candidata (quella che diceva che non sapeva per chi parteggiare f… - Ceoredbird : @VNentola @NicoSchira Ma stanno sfasciando una squadra Perderanno caprari, tudor, simeone Questi il prossimo anno n… - danielhazan : RT @latwittipe: Risultati di Azione nei comuni in cui ha presentato il proprio simbolo. Potrei averne dimenticato qualcuno, qualora fosse c… - garcinot : @pierpi13 certo perchè se devi fare un paragone tra uno stato come il nostro lo fai con un isola dove ci sono le st… -