Smacco clamoroso per Adinolfi a Ventotene, zero voti e superato dal partito gay | Tutti i precedenti fallimenti (Di martedì 14 giugno 2022) Il leader del partito della Famiglia commenta il fallimentare risultato come candidato sindaco di Ventotene, attestandosi a zero voti e facendosi superare dal partito gay. E mentre sul web scatta l’ironia, ripercorriamo Tutti i fallimenti elettorali di Mario Adinolfi Continua a far discutere e a suscitare ironia Maria Adinolfi, leader fondatore de il partito della Famiglia che ha deciso di correre come candidato sindaco per la città di Ventotene. Portando a casa, però, un risultato tutt’altro che esemplare. zero voti, per la precisione. E se questo non dovesse bastare a suscitare ironia, a scatenare le battute sul web il fatto che sia stato ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 giugno 2022) Il leader deldella Famiglia commenta il fallimentare risultato come candidato sindaco di, attestandosi ae facendosi superare dalgay. E mentre sul web scatta l’ironia, ripercorriamoelettorali di MarioContinua a far discutere e a suscitare ironia Maria, leader fondatore de ildella Famiglia che ha deciso di correre come candidato sindaco per la città di. Portando a casa, però, un risultato tutt’altro che esemplare., per la precisione. E se questo non dovesse bastare a suscitare ironia, a scatenare le battute sul web il fatto che sia stato ...

Pubblicità

elpelado87 : @LBremb11 Evidentemente vivila rivalità con l’Inter in maniera diversa ??????? per me sono meno di zero e questo è un… - Francois79C : @FuckTheMoviola @DiMarzio @Inter @SkySport Prendono il ns miglior giocatore con un ingaggio alla Ramsey, anche meno… -