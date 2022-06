Severodonetsk | nei rifugi dell' Azot ancora 540 - 560 civili

Pubblicità

rtl1025 : ?? Nei rifugi antiaerei dell'impianto chimico Azot di #Severodonetsk, sotto costante attacco dei raid russi, 'ci son… - lanf64 : #Ucraina: 'Forze russe tentano accerchiamento nei pressi di #Lysychansk e #Pryvillia'. L'obiettivo è l'accerchiame… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: La guerra in Ucraina. Zelensky ha chiesto alla Germania un pieno sostegno senza equilibrismi con Mosca. Intanto è stat… - FrancoScarsell2 : La guerra in Ucraina. Zelensky ha chiesto alla Germania un pieno sostegno senza equilibrismi con Mosca. Intanto è s… - rumba15342942 : RT @Gianl1974: Tre civili, tra cui un bambino di 6 anni, sono stati uccisi nei bombardamenti russi a Lysychansk, ha detto il capo della reg… -

rifugi antiaerei dell'impianto chimico Azot di, sotto costante attacco dei raid russi, "ci sono ancora 540 - 560 civili". Lo ha sottolineato su Telegram il capo dell'amministrazione ...... "il principale sforzo operativo della Russia rimane l'assalto alla sacca dinel ... soprattutto,sistemi di artiglieria. Il prezzo di questa battaglia " ha continuato " per noi è ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La battaglia nel Donbass “sicuramente passerà alla storia militare come una delle battaglie più brutali in Europa e per l’Europa”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Ze ...Nei rifugi antiaerei dell'impianto chimico Azot di Severodonetsk, sotto costante attacco dei raid russi, "ci sono ancora 540-560 civili". (ANSA) ...