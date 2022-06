Sabaudia va al ballottaggio: la sfida per la poltrona di Sindaco è tra Mosca e Lucci (Di martedì 14 giugno 2022) Sabaudia – Anche i cittadini di Sabaudia dovranno tornare alle urne il 26 giugno. Nella notte è arrivata la certezza matematica: si va al ballottaggio dopo uno scrutinio lento che ha visto un testa a testa tra Lucci e Mosca. E saranno proprio loro due a sfidarsi per la poltrona di Sindaco a fine mese. Al termine degli scrutini Mosca è in testa col 30,58% delle preferenze, Lucci segue col 24,31%. Fuori gli altri tre candidati: Di Capua si ferma al 16,05%, Mellano al 15,47%. Ultimo Massimi col 13,59% dei voti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022)– Anche i cittadini didovranno tornare alle urne il 26 giugno. Nella notte è arrivata la certezza matematica: si va aldopo uno scrutinio lento che ha visto un testa a testa tra. E saranno proprio loro due arsi per ladia fine mese. Al termine degli scrutiniè in testa col 30,58% delle preferenze,segue col 24,31%. Fuori gli altri tre candidati: Di Capua si ferma al 16,05%, Mellano al 15,47%. Ultimo Massimi col 13,59% dei voti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

