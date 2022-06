Regno Unito, la Corte europea dei Diritti Umani sospende il primo volo con richiedenti asilo diretto in Ruanda (Di martedì 14 giugno 2022) Il primo volo di persone richiedenti asilo che sarebbero dovute essere trasferite dal Regno Unito in Ruanda è stato sospeso. Lo stop è arrivato sulla base di una sospensiva accordata dalla Corte europea dei Diritti Umani di fronte a dei ricorsi dell’ultimo minuto presentati alla Cedu dagli avvocati dei coinvolti. L’ok al volo, che sarebbe dovuto partire stasera con un contingente limitato di 7 persone, era arrivato dai giudici britannici: il 13 giugno la Corte d’Appello aveva respinto l’ultimo ricorso contro il progetto del governo di trasferire in Ruanda i migranti entrati senza documenti nel paese. Altre 23 persone hanno invece vinto la causa e ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Ildi personeche sarebbero dovute essere trasferite dalinè stato sospeso. Lo stop è arrivato sulla base di una sospensiva accordata dalladeidi fronte a dei ricorsi dell’ultimo minuto presentati alla Cedu dagli avvocati dei coinvolti. L’ok al, che sarebbe dovuto partire stasera con un contingente limitato di 7 persone, era arrivato dai giudici britannici: il 13 giugno lad’Appello aveva respinto l’ultimo ricorso contro il progetto del governo di trasferire ini migranti entrati senza documenti nel paese. Altre 23 persone hanno invece vinto la causa e ...

