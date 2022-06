Quartapelle (Pd): “Passato fascista della Meloni non passa” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nel deserto che sta diventando la destra la Meloni sembra quella con le idee chiare, quella meno peggio degli altri. Ma la realtà è che, sotto sotto, lei è sempre la stessa cosa: parole d’ordine fasciste e un passato che non è mai passato”. Lia Quartapelle torna sull’ultimo comizio di Giorgia Meloni per Vox, il partito della destra spagnola. La deputata del Pd suona il campanello d’allarme: “A me preoccupa molto. E’ importante che gli italiani sappiano, che non ci sia un ‘lost in translation'”. Ha sentito l’intervento della leader di Fratelli d’Italia, che impressioni le ha suscitato? “Non si possono avere due facce. Nel suo discorso per la candidata di Vox in Andalusia c’erano tutti i luoghi comuni di questa ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nel deserto che sta diventando la destra lasembra quella con le idee chiare, quella meno peggio degli altri. Ma la realtà è che, sotto sotto, lei è sempre la stessa cosa: parole d’ordine fasciste e unche non è mai”. Liatorna sull’ultimo comizio di Giorgiaper Vox, il partitodestra spagnola. La deputata del Pd suona il campanello d’allarme: “A me preoccupa molto. E’ importante che gli italiani sappiano, che non ci sia un ‘lost in translation'”. Ha sentito l’interventoleader di Fratelli d’Italia, che impressioni le ha suscitato? “Non si possono avere due facce. Nel suo discorso per la candidata di Vox in Andalusia c’erano tutti i luoghi comuni di questa ...

