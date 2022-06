Olanda-Galles, le formazioni ufficiali (Di martedì 14 giugno 2022) Alle 20:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam scenderanno in campo per la quarta giornata del girone D di Nations League Olanda e Galles. Il girone D vede l’Olanda in testa con 7 punti (frutto di due vittorie e un pareggio), Belgio e Polonia con 4 punti e ultima in classifica il Galles con un punto (frutto di due sconfitte e un pareggio). Di seguito le formazioni ufficiali di Olanda-Galles. L’Olanda di Louis Van Gaal si trova al primo posto nel girone D di Nations League frutto di due vittorie e un pareggio. Questa serà affronterà il Galles che ha gia battuto per 2-1 con gol di Koopmeiners e Weghorst. Nella formazione titolare di questa sera dovrebbe esserci De Ligt (reduce da un piccolo problema muscolare) , ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 14 giugno 2022) Alle 20:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam scenderanno in campo per la quarta giornata del girone D di Nations League. Il girone D vede l’in testa con 7 punti (frutto di due vittorie e un pareggio), Belgio e Polonia con 4 punti e ultima in classifica ilcon un punto (frutto di due sconfitte e un pareggio). Di seguito ledi. L’di Louis Van Gaal si trova al primo posto nel girone D di Nations League frutto di due vittorie e un pareggio. Questa serà affronterà ilche ha gia battuto per 2-1 con gol di Koopmeiners e Weghorst. Nella formazione titolare di questa sera dovrebbe esserci De Ligt (reduce da un piccolo problema muscolare) , ...

Pubblicità

sportface2016 : #UEFANationsLeague Le formazioni ufficiali della sfida tra #Olanda e #Galles - gwela_mohamed : RT @cmdotcom: #UEFANationsLeague LIVE: due gare alle 18, in serata Inghilterra-Ungheria, Olanda-Galles, Polonia-Belgio e la Turchia https:/… - cmdotcom : #UEFANationsLeague LIVE: due gare alle 18, in serata Inghilterra-Ungheria, Olanda-Galles, Polonia-Belgio e la Turch… - 11contro11 : Conferenza stampa #Olanda-#Galles, Van Gaal: 'De Ligt capitano' #Nazionali #11contro11 - sportface2016 : #NationsLeague Olanda-Galles oggi in tv: orario diretta streaming -