Milan, niente sanzioni sul mercato per il Lille: via libera per chiudere Sanches, e per Botman... (Di martedì 14 giugno 2022) "Nell'ambito della revisione della situazione dei club per la stagione sportiva 2022-2023, la Commissione di controllo dei club professionistici... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) "Nell'ambito della revisione della situazione dei club per la stagione sportiva 2022-2023, la Commissione di controllo dei club professionistici...

Pubblicità

nicolo220 : Ma se non ci fosse l’Inter di cosa parlerebbero? La Juve conta il centesimo e non chiude niente, il Milan dorme. Al… - MilanLiveIT : #Romagnoli, niente rinnovo col #Milan ? La #Lazio ha alzato l'offerta ?? - Vincentand2 : @lavrenty_ @InterTennis94 @SandroSca Don Marotta sposta tutto anche sulla stampa e non soltanto sul sistema della s… - beppeinterista : @ncorrasco Io in verità non penso niente se non che faranno il meglio possibile..ti dico una cosa su Bellanova ex M… - MarcoCH0 : Non possiamo farci niente se nella sede dell‘Inter c’è un via vai continuo di agenti che incontrano Marotta, e dall… -