LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 69-57, Finale basket 2022 in DIRETTA: fuga dell’Armani a metà ultimo quarto (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-57 Penetra dal lato destro Hall! Time out chiamato da Scariolo, ed è anche l’ultimo che poteva spendere nella seconda metà di gara. 67-57 VOLA FINO IN FONDO SHIELDS! Ed è 12-0 Milano! 65-57 2/2 Melli. Fallo di Shengelia sul tiro di Melli, ci sono liberi per il lungo milanese. 6’11” alla fine. 63-57 LA TRIPLLA DI RODRIGUEZ! E stavolta c’è il time out di Scariolo. 60-57 Appoggio al vetro di Hines! 58-57 Intanto fallo tecnico contro Scariolo, libero per Shields e ora rimessa Milano. Altra interruzione perché c’è possibile antisportivo a Melli, a causa di un contatto a metà campo con Sampson mentre il 9 milanese la passava. 57-57 SHIELDS! La penetrazione e la parità! 55-57 SHENGELIA! E c’è il sorpasso della ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-57 Penetra dal lato destro Hall! Time out chiamato da Scariolo, ed è anche l’che poteva spendere nella secondadi gara. 67-57 VOLA FINO IN FONDO SHIELDS! Ed è 12-0! 65-57 2/2 Melli. Fallo di Shengelia sul tiro di Melli, ci sono liberi per il lungo milanese. 6’11” alla fine. 63-57 LA TRIPLLA DI RODRIGUEZ! E stavolta c’è il time out di Scariolo. 60-57 Appoggio al vetro di Hines! 58-57 Intanto fallo tecnico contro Scariolo, libero per Shields e ora rimessa. Altra interruzione perché c’è possibile antisportivo a Melli, a causa di un contatto acampo con Sampson mentre il 9 milanese la passava. 57-57 SHIELDS! La penetrazione e la parità! 55-57 SHENGELIA! E c’è il sorpasso della ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 51-49 gara-4 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 49-47 Finale basket 2022 in DIRETTA: recupero feroce della Segafredo - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 40-34 Finale basket 2022 in DIRETTA: 24-10 il parziale milanese nel 2° quarto -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Finale basket 2022 in DIRETTA: tra poco il via di gara-4 - #Olimpia #Milano-Vir… - ParliamoDiNews : Olimpia Milano-Virtus Bologna in streaming gratis? Guarda la partita live #olimpia #milano-virtus #bologna… -