La psicologia dei supermercati (Di martedì 14 giugno 2022) Quante volte è capitato di mettere nel carrello più prodotti di quelli che avevamo effettivamente scritto sulla lista della spesa? I supermercati, per fare questo, usano strategie di marketing e leve psicologiche specifiche. Vediamole. Al supermercato niente è lasciato al caso: dai tipi di prodotti esposti, alla disposizione dei corridoi, fino all’allestimento degli scaffali. Insomma, tutto deve essere pensato per spingerci ad acquistare sempre di più in base ad alcuni momenti durante il percorso della spesa. Ma quali sono queste strategie? Ecco quelle più utilizzate e a cui non sempre ci abbiamo fatto caso. Partiamo da un presupposto In ogni supermercato possiamo individuare due zone precise di passaggio, che vengono studiate appositamente prima di dare vita alla disposizione finale degli scaffali. La prima è detta “zona fredda” ed è quella in cui il passaggio di ... Leggi su panorama (Di martedì 14 giugno 2022) Quante volte è capitato di mettere nel carrello più prodotti di quelli che avevamo effettivamente scritto sulla lista della spesa? I, per fare questo, usano strategie di marketing e leve psicologiche specifiche. Vediamole. Al supermercato niente è lasciato al caso: dai tipi di prodotti esposti, alla disposizione dei corridoi, fino all’allestimento degli scaffali. Insomma, tutto deve essere pensato per spingerci ad acquistare sempre di più in base ad alcuni momenti durante il percorso della spesa. Ma quali sono queste strategie? Ecco quelle più utilizzate e a cui non sempre ci abbiamo fatto caso. Partiamo da un presupposto In ogni supermercato possiamo individuare due zone precise di passaggio, che vengono studiate appositamente prima di dare vita alla disposizione finale degli scaffali. La prima è detta “zona fredda” ed è quella in cui il passaggio di ...

Pubblicità

shertouteseule : @CIA0ATUTTICIA0 3... psicologia sociale, psicologia dello sviluppo e pedagogia dei processi... dovevo darne altre d… - AD_italia : Primari, secondari, caldi e freddi, difficile scegliere. Scoprite qui la cromia che aiuta a rilassarsi e quella che… - oon_earth : Dopo aver letto la novel e amando l'arco narrativo dei VegasPete era curiosa di sapere come avrebbe gestito la psic… - SENJUK4WAR4GI : okay ho parlato per la prima volta seriamente nel gruppo in psicologia dei pensieri che sto di nuovo avendo e sono… - A_Clerici : Oggi voglio presentarvi un gran bel libro, Morgan Housel propone 19 “lezioni” dove con linguaggio semplice e chiaro… -