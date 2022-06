La borsa continua a crollare

(Di martedì 14 giugno 2022) Quella americana è entrata in “bear market”, a causa di timori su nuovi aumenti dei tassi e del rischio di una recessione

FIRSTonline

Hong Kong riporta un contenuto ribasso dello 0,37% alle 7.30 ele contrattazioni a 20.990,44 punti....MOVER La guida settimanale allaper essere aggiornati su quanto accade sui principali mercati internazionali Scopri di più In chiave strettamente italiana resta da segnalare anche la... Borsa, continua la frana. Btp sfiorano il 4% e lo spread sale. Banche e finanziari nel mirino Nexi S.p.A. ("Nexi") ed Euronext Group ("Euronext") annunciano di aver rispettivamente sottoscritto la cessione e l'acquisto della componente tecnologica che attualmente gestisce l'operatività di MTS, ...L'ottava è iniziata a Wall Street come si era chiusa la precedente, in sell-off (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, precipitato del 4,68% lunedì) e le vendite sono continu ...