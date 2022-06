Jennifer Lopez: Halftime, la recensione: J. Lo non ha bisogno dell'Oscar... (Di martedì 14 giugno 2022) La recensione, di Jennifer Lopez: Halftime: il documentario dal 14 giugno in streaming su Netflix racconta la storia dell'esibizione dell'attrice e cantante di origine portoricana all'Halftime del Superbowl nel febbraio 2020, e ripercorre la sua carriera. Halftime è la parola che, in inglese, denota l'intervallo di una partita. Ma c'è un Halftime che è diventato l'intervallo per eccellenza. È quello del Supebowl, la finale del campionato di football americano NFL, l'evento televisivo più visto d'America. La recensione di Jennifer Lopez: Halftime, il documentario dal 14 giugno in streaming su Netflix, inizia da qui, perché racconta proprio la storia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) La, di: il documentario dal 14 giugno in streaming su Netflix racconta la storia'esibizione'attrice e cantante di origine portoricana all'del Superbowl nel febbraio 2020, e ripercorre la sua carriera.è la parola che, in inglese, denota l'intervallo di una partita. Ma c'è unche è diventato l'intervallo per eccellenza. È quello del Supebowl, la finale del campionato di football americano NFL, l'evento televisivo più visto d'America. Ladi, il documentario dal 14 giugno in streaming su Netflix, inizia da qui, perché racconta proprio la storia ...

