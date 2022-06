Incidente in superstrada | al pronto soccorso il conducente di un' auto Chilometri di coda | traffico nel caos

Pubblicità

CronacheMc : L'incidente fra Morrovalle e Corridonia, una persona trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Macerata -

Picchio News

Al momento si registrano pesanti conseguenze per per chi sta percorrendo la, la circolazione è congestionata, con coda di circa 3 km in che inizia nei pressi dello svincolo d Piano Tavola ...Lago d'Iseo . Poco prima delle ore 18 di questo lunedì pomeriggio, nel pieno del traffico del ritorno casa, un gravissimostradale si è verificato sulladel lago d'Iseo, provinciale 510, all'interno della galleria Vello Uno, tra Iseo e Marone. Lo scontro, la cui dinamica esatta è in fase di ... Corridonia, incidente in superstrada: auto contro camion. Carreggiata chiusa e lunghe code CORRIDONIA - Chilometri di coda in superstrada per un incidente avvenuto tra Morrovalle e Corridonia. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 10.45, si è ...Incidente sulla Strada Statale 121 in direzione Catania nei ... Al momento si registrano pesanti rallentamenti per per chi sta percorrendo la superstrada in direzione Catania. Un lungo incolonnamento ...