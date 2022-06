Ex opinionista del Grande Fratello Vip sparito dalla tv: “Tornerei a una sola condizione” (Di martedì 14 giugno 2022) Da qualche tempo a questa parte si sono perse le tracce, almeno in tv, di un ex opinionista del Grande Fratello Vip. Parliamo di Enzo Ghinazzi in arte Pupo, il quale è stato tra i commentatori in studio del reality nell’edizione 2020/2021 vinta da Tommaso Zorzi. Pupo, ex opinionista del Grande Fratello Vip sparito dalla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 14 giugno 2022) Da qualche tempo a questa parte si sono perse le tracce, almeno in tv, di un exdelVip. Parliamo di Enzo Ghinazzi in arte Pupo, il quale è stato tra i commentatori in studio del reality nell’edizione 2020/2021 vinta da Tommaso Zorzi. Pupo, exdelVip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Ex opinionista del Grande Fratello Vip sparito dalla tv: “Tornerei a una sola condizione” #gfvip - Anast1Maddalena : RT @MinakoHanami: Io non capisco, quest’anno a Vlady ogni volta le fanno il cazziatone, ma è un’opinionista, è normale che dica la sua! Del… - tuttopuntotv : Scontro tra Vladimir Luxuria e Lory Del Santo: l’opinionista dell’Isola sbotta #isola #IsoladeiFamosi #LoryDelSanto… - infoitcultura : Isola 2022, Lory del Santo attacca Luxuria. L'opinionista la gela: «Quando sei dall'altra parte non ti piace» - IdaDiGrazia : #isola Lory del Santo attacca Luxuria. L'opinionista la gela: «Quando sei dall'altra parte non ti piace» -