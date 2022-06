Elena uccisa al rientro dall’asilo, la madre: “Confesso, ma non ero in me” (Di martedì 14 giugno 2022) Ha confessato ai Carabinieri di avere ucciso la figlia Elena di 5 anni. Nell’interrogatorio Martina Patti, 23 anni, non ha saputo spiegare perché avrebbe commesso il delitto. “Non ero in me”, avrebbe detto ai militari dell’Arma, dopo avergli indicato il luogo in cui aveva occultato il cadavere. ll rapimento però era una messa in scena per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 giugno 2022) Ha confessato ai Carabinieri di avere ucciso la figliadi 5 anni. Nell’interrogatorio Martina Patti, 23 anni, non ha saputo spiegare perché avrebbe commesso il delitto. “Non ero in me”, avrebbe detto ai militari dell’Arma, dopo avergli indicato il luogo in cui aveva occultato il cadavere. ll rapimento però era una messa in scena per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

