Ecco come sarà la monarchia dopo Elisabetta (Di martedì 14 giugno 2022) Lungi dal voler abdicare, la sovrana su Instagram mostra con orgoglio la royal family del futuro: sorridente, moderna e per niente noiosa. Un segnale chiaro rivolto a chi pensa che senza di lei la corona britannica non avrà un domani Leggi su vanityfair (Di martedì 14 giugno 2022) Lungi dal voler abdicare, la sovrana su Instagram mostra con orgoglio la royal family del futuro: sorridente, moderna e per niente noiosa. Un segnale chiaro rivolto a chi pensa che senza di lei la corona britannica non avrà un domani

