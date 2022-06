Donnarumma litiga con la giornalista Rai VIDEO | ” Vuoi fare polemica e vi piace parlare dei miei errori Io ci metto…”

(Di martedì 14 giugno 2022) Alla fine della partita dell’Italia, che ha perso 5-2 in Germania, ladi “Rai Sport” Tiziana Alla durante l’intervista a Gianluigi, ha rimarcato che non era la prima volta che faceva un errore con i piedi. Il portiere del Psg, si è stizzito e ha risposto così: “Quando è capitato? Quando? Contro il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Consigli Fantaeuropeo: ecco chi acquistare al fantacalcio Euro 2020 nella prima giornata EURO 2020, ecco le probabili formazioni degli Ottavi di Finale Fantaeuropeo EURO 2020, ecco le probabili formazioni dei Quarti di Finale Fantaeuropeo Italia-Slovenia, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI? Dove vedere Finale Europei Pallavolo 2021-Juve, primi contatti con il PSG. La ...

CalcioWeb : #Donnarumma sbotta: il portiere litiga con una giornalista al termine di #GermaniaItalia | VIDEO - fabyanaxxx : RT @Sport_Fair: Furia #Donnarumma, il portiere della Nazionale litiga con una giornalista al termine di #GermaniaItalia | VIDEO https://t.c… - zazoomblog : Germania-Italia azzurri umiliati: finisce 5-2. E Donnarumma litiga con la giornalista in diretta - #Germania-Itali… - Sport_Fair : Furia #Donnarumma, il portiere della Nazionale litiga con una giornalista al termine di #GermaniaItalia | VIDEO - InParole : Gli chiede pure quando avrebbe fatto un errore del genere. Tre giorni fa coglione, solo che t'è andata di culo. Que… -

, che proprio dopo la partita contro l'Inghilterra ha avuto un battibecco con un tifoso, non è andata giù e ha risposto visibilmente stizzito. 'Quando sono successi altri errori Contro ...Se poi non volete che sia così, allora diciamo che è colpa di. Stasera sono io il capitano e mi prendo tutta la colpa per questa sconfitta - ha detto furioso - è tutta colpa di...L'estremo difensore della Nazionale ha avuto da ridire su una domanda che gli è stata posta da un giornalista.Pesantissima sconfitta dell’Italia nella quarta giornata di Nations League, la sfida contro la Germania si è conclusa sul netto risultato di 5-2. La sfida non è stata mai in discussione, Muller e comp ...