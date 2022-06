DigEducati sbarca nel metaverso | al via un punto di comunità virtuale su Roblox

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 giugno 2022) “” non si ferma e continua a crescere. Il progetto che punta al contrasto del divario digitale tra i minori della fascia 6-13 anni in condizioni di fragilità, inaugurato da Fondazione dellaBergamasca e realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e da impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, inaugura il primodisu, piattaforma con oltre 40 milioni di videogiochi molto amata dai giovanissimi. All’interno dell’ambiente, i giocatori si muovono attraverso degli avatar, e cioè dei personaggi creati dagli stessi giocatori nello spazio di gioco sulla piattaforma. In un’ambientazione sviluppata nei minimi particolari, il giocatore vive così diverse ...