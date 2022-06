Conte: siamo stati incapaci intercettare sofferenza, M5s riparte con umiltà (Di martedì 14 giugno 2022) Il M5S è risultato "incapace" di "intercettare" le domande che arrivano dai Comuni anche a causa dei "ritardi" nel percorso di rilancio del Movimento che ancora "non riesce a stare sui territori". Così il leader Giuseppe Conte, in conferenza stampa, commentando il risultato delle amministrative. "Sapere che c'è questo forte astensionismo, persone che non trovano una soluzione ai problemi di tutti giorni nella nostra azione, non mi fa piacere e mi preoccupa come cittadino. Evidentemente - ha aggiunto - non riusciamo a condividere le difficoltà delle famiglie e questo risponde al dato oggettivo che il M5S non riesce a stare sui territori". "siamo nel pieno di una fase di rilancio che avrebbe ora dovuto accelerare ed entrare nella fase 2 di costruzione di una presenza stabile e organica del movimento sui territori ma ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 giugno 2022) Il M5S è risultato "incapace" di "" le domande che arrivano dai Comuni anche a causa dei "ritardi" nel percorso di rilancio del Movimento che ancora "non riesce a stare sui territori". Così il leader Giuseppe, in conferenza stampa, commentando il risultato delle amministrative. "Sapere che c'è questo forte astensionismo, persone che non trovano una soluzione ai problemi di tutti giorni nella nostra azione, non mi fa piacere e mi preoccupa come cittadino. Evidentemente - ha aggiunto - non riusciamo a condividere le difficoltà delle famiglie e questo risponde al dato oggettivo che il M5S non riesce a stare sui territori". "nel pieno di una fase di rilancio che avrebbe ora dovuto accelerare ed entrare nella fase 2 di costruzione di una presenza stabile e organica del movimento sui territori ma ...

