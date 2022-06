Conte pensa di mollare Draghi e la dem Bonafè resta di sasso. Imbarazzo in tv (Di martedì 14 giugno 2022) Giuseppe Conte medita di uscire dal governo di Mario Draghi? Il leader del Movimento 5 Stelle vuole seguire la strada indicata dai suoi elettori, molti dei quali non hanno mai digerito la presenza all'interno di un esecutivo così eterogeneo come quello attuale. “Ho incontrato tante persone che mi hanno fatto questa richiesta”, ha dichiarato l'ex premier. "Quindi – ha proseguito – non ci sentiamo di voltare le spalle ai cittadini: l'ho detto quando siamo entrati al governo e ora che ci siamo avvitati in una spirale recessiva”. La notizia, riportata in diretta dalla conduttrice del programma Stasera Italia Barbara Palombelli, ha spiazzato completamente l'europarlamentare del Partito democratico Simona Bonafè. Ospite alla trasmissione di Rete 4, la dem ha commentato lasciando trasparire una certa preoccupazione: “Mi auguro che ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Giuseppemedita di uscire dal governo di Mario? Il leader del Movimento 5 Stelle vuole seguire la strada indicata dai suoi elettori, molti dei quali non hanno mai digerito la presenza all'interno di un esecutivo così eterogeneo come quello attuale. “Ho incontrato tante persone che mi hanno fatto questa richiesta”, ha dichiarato l'ex premier. "Quindi – ha proseguito – non ci sentiamo di voltare le spalle ai cittadini: l'ho detto quando siamo entrati al governo e ora che ci siamo avvitati in una spirale recessiva”. La notizia, riportata in diretta dalla conduttrice del programma Stasera Italia Barbara Palombelli, ha spiazzato completamente l'europarlamentare del Partito democratico Simona. Ospite alla trasmissione di Rete 4, la dem ha commentato lasciando trasparire una certa preoccupazione: “Mi auguro che ...

