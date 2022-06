Circoli venatori contro rifiuti | 20tonnellate raccolte

Pubblicità

Sono venti le tonnellate di rifiuti recuperate, in tutta Italia, nel corso di un'iniziativa a favore dell'ambiente organizzata dalla Fondazione Una con i circoli e le associazioni venatorie italiane. Dalla Val Chisone, in Piemonte, a Marsala, passando per Pordenone, Rignano sull'Arno, Macerata, Orvieto, Ischia, le campagne di Lago, in provincia di ...