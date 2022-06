Cassanese bis: partono i lavori per completare la tangenzialina di Segrate (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 16 giugno via Cellini sarà chiusa al traffico tra via Sanzio e via Tiziano. Il tracciato misurerà circa 5,5 chilometri dallo svincolo di Lambrate della tangenziale Est fino all'innesto con la Cassanese a Pioltello Leggi su 7giorni.info (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 16 giugno via Cellini sarà chiusa al traffico tra via Sanzio e via Tiziano. Il tracciato misurerà circa 5,5 chilometri dallo svincolo di Lambrate della tangenziale Est fino all'innesto con laa Pioltello

Pubblicità

QuindiciNews : Cassanese bis: il via ai #Lavori della tangenzialina segratese Dal 16 giugno via Cellini sarà chiusa al traffico tr… - TuttoSuMilano : RT @comune_segrate: CASSANESE BIS: IL VIA AI LAVORI PER LA TANGENZIALINA SEGRATESE. ONLINE IL SITO - comune_segrate : CASSANESE BIS: IL VIA AI LAVORI PER LA TANGENZIALINA SEGRATESE. ONLINE IL SITO - GMarzop : Cassanese Bis:Il Progetto. - GMarzop : Cassanese bis ci Siamo! -

Cassanese bis: al via i lavori Partiranno tra due giorni, giovedì 16 giugno 2022, i lavori per la realizzazione del tratto della Cassanese bis che collegherà Segrate a Pioltello. 200 piante a Pioltello, il dono di Amazon Le nuove piante sono state messe a dimora non lontano dalla Cassanese bis. 'L'evento di questa mattina - ha commentato la sindaca Cosciotti - è parte di una ampia azione di riqualificazione che ... Comune di Segrate Cassanese bis: partono i lavori per completare la tangenzialina di Segrate Dal 16 giugno via Cellini sarà chiusa al traffico tra via Sanzio e via Tiziano. Il tracciato misurerà circa 5,5 chilometri dallo svincolo di Lambrate della tangenziale Est fino all'innesto con la Cass ... Cassanese bis: al via i lavori Partiranno tra due giorni, giovedì 16 giugno 2022, i lavori per la realizzazione del tratto della Cassanese bis che collegherà Segrate a Pioltello. Al via i lavori Il primo cantiere aprirà in via Cell ... Partiranno tra due giorni, giovedì 16 giugno 2022, i lavori per la realizzazione del tratto dellache collegherà Segrate a Pioltello.Le nuove piante sono state messe a dimora non lontano dalla. 'L'evento di questa mattina - ha commentato la sindaca Cosciotti - è parte di una ampia azione di riqualificazione che ... Lavori Cassanese Bis Dal 16 giugno via Cellini sarà chiusa al traffico tra via Sanzio e via Tiziano. Il tracciato misurerà circa 5,5 chilometri dallo svincolo di Lambrate della tangenziale Est fino all'innesto con la Cass ...Partiranno tra due giorni, giovedì 16 giugno 2022, i lavori per la realizzazione del tratto della Cassanese bis che collegherà Segrate a Pioltello. Al via i lavori Il primo cantiere aprirà in via Cell ...