Cade nel Bisenzio per un malore, salvato - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 14 giugno 2022) I soccorsi E' caduto nel Bisenzio nei pressi della Passerella, a causa di un malore; è. successo a Prato nelle prime ore del pomeriggio. L'uomo è stato visto Cadere dai passanti che hanno dato subito ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) I soccorsi E' caduto nelnei pressi della Passerella, a causa di un; è. successo a Prato nelle prime ore del pomeriggio. L'uomo è stato vistore dai passanti che hanno dato subito ...

Pubblicità

Nazione_Prato : Cade nel Bisenzio per un malore, salvato - Marfoxx93 : @TorinoRos @Pasky973 Secondo me Beppe cade in piedi nel senso dovesse Vendere Lautaro e Skriniar probabilmente pren… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Cade nel Bisenzio dopo essersi sentito male, recuperato e salvato dai vigili del fuoco' - NotiziediPrato : Cade nel Bisenzio dopo essersi sentito male, recuperato e salvato dai vigili del fuoco [ - qn_lanazione : Cade nel Bisenzio per un malore, salvato #Prato -