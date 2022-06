Bosatelli | Gori | ' ci mancheranno il suo carisma visionario e il suo coraggio'

Pubblicità

giorgio_gori : Se n’è andato Domenico Bosatelli, un grande imprenditore italiano, bergamasco doc, creatore della Gewiss. Ci manche… - giorgio_gori : Se n’è andato Domenico Bosatelli, un grande imprenditore italiano, bergamasco doc, creatore della Gewiss. Ci manche… -

Prima Bergamo

di Paolo Aresi Un'altra grana è piovuta sulla testa di, della sua amministrazione e in generale dei bergamaschi: la nuova Gewiss Arena in costruzione ...dell'imprenditore Domenico, ...di Paolo Aresi Un'altra grana è piovuta sulla testa di, della sua amministrazione e in generale dei bergamaschi: la nuova Gewiss Arena in costruzione ...dell'imprenditore Domenico, ... Arena di Chorus Life No, grazie. Le squadre di basket e pallavolo cercano un'altra casa