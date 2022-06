Borse ancora in rosso, lo spread vola a 250 punti (Di martedì 14 giugno 2022) In attesa della Fed, il tasso del Btp decennale dell’Italia si è alzato al 4,17%. Si tratta di un nuovo massimo da dicembre 2013. Ieri, in chiusura, si muoveva in area 4,10% Leggi su lastampa (Di martedì 14 giugno 2022) In attesa della Fed, il tasso del Btp decennale dell’Italia si è alzato al 4,17%. Si tratta di un nuovo massimo da dicembre 2013. Ieri, in chiusura, si muoveva in area 4,10%

