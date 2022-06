Bonfigli | Rtl Belgio | “Mertens sta soffrendo | deluso da De Laurentiis”

(Di martedì 14 giugno 2022) Emilianodi RTLè intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare di Dries. L’attaccante del Napoli dopo le ultime dichiarazioni è lontanissimo dalla squadra azzurra. Dopo nove anni sembra oramai arrivato il momento pered il Napoli di dirsi addio, anche perché le parole usate dal giocatore e quelle scelte ancora prima da Denon lasciano spazio a dubbi. Il rinnovo di contratto sembra più che mai una chimera.fa sapere che “dal ritiro delha sempre dimostrato ed esternato tutto il suo amore per il Napoli e per la città partenopea di cui è follemente innamorato. A questo punto dopo quanto ha detto credo che la rottura sia definitiva“.aggiunge: “Credo che a ...

