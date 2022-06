Bancomat: Discover con Diners entrano nel circuito (Di martedì 14 giugno 2022) Bancomat Spa e Discover hanno firmato un accordo strategico che aumenta l'accettazione per i titolari di carte di credito Discover, Diners Club International e dei network affiliati, tutti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022)Spa ehanno firmato un accordo strategico che aumenta l'accettazione per i titolari di carte di creditoClub International e dei network affiliati, tutti ...

