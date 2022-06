Abraham Yehoshua, morto lo scrittore israeliano: età, libri e malattia (Di martedì 14 giugno 2022) Abraham Yehoshua, morto lo scrittore israeliano che ha narrato la complessità del mondo ebraico e ha lottato per la pace con la Palestina. Abraham Yehoshua, morto lo scrittore israeliano: ha narrato la complessità del mondo ebraico Lo scrittore Abraham Yehoshua è morto all’età di 85 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Nel 2016, la moglie dello scrittore era improvvisamente deceduta: l’accaduto lo aveva profondamente segnato e in numerose interviste rilasciate in tempi recenti aveva spesso affermato di attendere la morte con serenità, spiegando: “La morte è un dono che facciamo ai nostri nipoti, lasciamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 giugno 2022)loche ha narrato la complessità del mondo ebraico e ha lottato per la pace con la Palestina.lo: ha narrato la complessità del mondo ebraico Loall’età di 85 anni dopo aver lottato a lungo contro una. Nel 2016, la moglie delloera improvvisamente deceduta: l’accaduto lo aveva profondamente segnato e in numerose interviste rilasciate in tempi recenti aveva spesso affermato di attendere la morte con serenità, spiegando: “La morte è un dono che facciamo ai nostri nipoti, lasciamo ...

