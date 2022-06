(Di martedì 14 giugno 2022) Èto puntuale e prevedibile il redde rationem in casa. Dopo il tonfo al primo turno delle amministrative è caccia al colpevole. I numeri usciti dalle urne sono impietosi. A Palermo, ex feudo grillino, il movimento non arriva al 7%, a Genova, città del fondatore, si ferma a un misero 5%, a Taranto è fermo al 4%. A Padova praticamente è inesistente con solo l’1,4%.il redde rationem dopo il tonfo Il primo responsabile, non è un segreto, è il nuovo capo, l’ex premier Giuseppe Conte. Che, affaticato e smarrito, di fronte ai giornalisti non ha potuto dissimulare la sonora sconfitta. “I dati che emergono, aspettando i definitivi, non ci soddisfano. Non possiamo cercare giustificazioni di comodo”, ha detto ieri a caldo dalla sede pentastellata di Via di Campo Marzio a Roma. Tante le cause di una ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : 5Stelle, scatta la resa dei conti. Ora nel mirino finisce la pasionaria Taverna: “è tutta colpa sua”… -

Secolo d'Italia

A gennaio 2020 il Campidoglio di allora, a guida Raggi e, prevedeva di posare la prima pietra del cantiere entro la prima metà di quest'anno. In ...funzionante per il Giubileo del 2025 e...Le elezioni amministrative ormai alle porte e per le quali alcune fonti ammettono 'siamo messi male soprattutto al centro sud'. E poi le comunicazioni del premier Mario Draghi il 21 giugno, che ... 5Stelle, scatta la resa dei conti. Ora nel mirino finisce la pasionaria Taverna: "è tutta colpa sua" Il centrodestra non si ripete e non sfonda il tetto del 50 per cento. Il campo non pienamente largo del centrosinistra tiene, ma non cresce secondo i piani. Nel capoluogo non è bastato ...A gennaio 2020 il Campidoglio di allora, a guida Raggi e 5Stelle, prevedeva di posare la prima pietra del cantiere entro la prima metà di quest’anno. In realtà, ...