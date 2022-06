Vacanze in spiaggia, attenzione a questo semplice gesto: multe fino a nove mila euro (Di lunedì 13 giugno 2022) Durante le Vacanze in spiaggia il relax può portare a compiere gesti non troppo meditati. Uno in particolare è vietato: multe salatissime spiaggia: questo gesto è proibito (Pexels)Dopo tutto l’inverno in attesa di quel momento, quando finalmente si riescono a mettere i piedi sulla sabbia della spiaggia inizia finalmente il vero relax. Le Vacanze al mare sono per molti un indispensabile dell’estate, ingrediente fondamentale delle proprie ferie e passo decisivo per ritrovare le forze per l’anno successivo. Proprio a causa del relax, però, a volte si possono commettere disattenzioni che possono costare molto care. Una in particolare comporta una multa davvero salatissima: fate molta attenzione a questo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 giugno 2022) Durante leinil relax può portare a compiere gesti non troppo meditati. Uno in particolare è vietato:salatissimeè proibito (Pexels)Dopo tutto l’inverno in attesa di quel momento, quando finalmente si riescono a mettere i piedi sulla sabbia dellainizia finalmente il vero relax. Leal mare sono per molti un indispensabile dell’estate, ingrediente fondamentale delle proprie ferie e passo decisivo per ritrovare le forze per l’anno successivo. Proprio a causa del relax, però, a volte si possono commettere disattenzioni che possono costare molto care. Una in particolare comporta una multa davvero salatissima: fate molta...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Vacanze in spiaggia, attenzione a questo semplice gesto: multe fino a nove mila euro #vacanze #spiaggia #attenzione… - VacanzeItaIia : RT @BioFares: Sardinia Tales Buongiorno dalla spiaggia Rena Bianca ?? Olbia Foto: Roberta Pilu #renabianca #sardegna #sardinia #olbia #porti… - BioFares : Sardinia Tales Buongiorno dalla spiaggia Rena Bianca ?? Olbia Foto: Roberta Pilu #renabianca #sardegna #sardinia… - talk_by_gbsapri : Le #coperture #parametriche e #protezioneestate, il progetto per gli #stabilimentibalneari #ElbaAssicurazioni… - talk_by_gbsapri : Arriva #protezioneestate la #polizza #parametrica per tutelare gli #stabilimentibalneari in caso di #pioggia creata… -