Uomini e Donne, Soraia Allam Ceruti lancia un messaggio a Lilli Pugliese (Di lunedì 13 giugno 2022) Tra le tante domande che i followers su Instagram hanno fatto all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soraia Ceruti, c'è quella riguardante la rivale Lilli Pugliese, che per mesi si è contesa con lei il tronista Luca Salatino, da qualche settimana fidanzato proprio con Soraia. A sorpresa, a proposito del rapporto che ha con lei, Soraia ha risposto mandando un messaggio di grande gentilezza ed empatia. "Non siamo amiche ma ovviamente le auguro ogni bene però" ha dichiarato, guadagnandosi ancora una volta l'apprezzamento dei fan. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, botta e risposta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ...

