Ultime Notizie – Caldo in aumento e qualche temporale, poi ondata rovente (Di lunedì 13 giugno 2022) Avvio di settimana tra Caldo in aumento e qualche temporale. La settimana appena iniziata, spiega iLMeteo.it , “sarà caratterizzata da un avvio Caldo, ma anche da locali temporali poi, col passare dei giorni, salirà sempre più in cattedra Scipione, l’anticiclone africano che provocherà l’ennesima ondata rovente (la terza della stagione) con temperature ben oltre le medie stagionali. Il tutto è dovuto ad un particolare assetto sinottico (denominato in termine tecnico ‘blocco a Omega’) che andrà a disegnarsi sullo scacchiere emisferico: in particolare, l’approfondimento di un ciclone atlantico sul settore occidentale dell’Europa innescherà di risposta una fiammata di aria bollente verso l’Italia”. “A causa della circolazione antioraria delle correnti attorno al minimo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Avvio di settimana train. La settimana appena iniziata, spiega iLMeteo.it , “sarà caratterizzata da un avvio, ma anche da locali temporali poi, col passare dei giorni, salirà sempre più in cattedra Scipione, l’anticiclone africano che provocherà l’ennesima(la terza della stagione) con temperature ben oltre le medie stagionali. Il tutto è dovuto ad un particolare assetto sinottico (denominato in termine tecnico ‘blocco a Omega’) che andrà a disegnarsi sullo scacchiere emisferico: in particolare, l’approfondimento di un ciclone atlantico sul settore occidentale dell’Europa innescherà di risposta una fiammata di aria bollente verso l’Italia”. “A causa della circolazione antioraria delle correnti attorno al minimo ...

