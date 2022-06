Ucraina: Papa Francesco, “Il tempo non raffreddi il nostro dolore” (Di lunedì 13 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco ieri all’Angelus ha rivolto, ancora una volta, il suo pensiero “alla popolazione Ucraina afflitta dalla guerra”. Ecco le parole del pontefice: “Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà, abbiamola sempre nel cuore, preghiamo e lottiamo per la pace”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO –ieri all’Angelus ha rivolto, ancora una volta, il suo pensiero “alla popolazioneafflitta dalla guerra”. Ecco le parole del pontefice: “Ilche passa nonile la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà, abbiamola sempre nel cuore, preghiamo e lottiamo per la pace”. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - ShooterHatesYou : Disegno di legge per obbligare suono di vuvuzela fortissimo e prolungato ogni volta che qualcuno dice “sulle armi i… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Papa ha lanciato un 'appello ai responsabili delle nazioni: non portate l'umanità alla rovina', 'si me… - Lopinionista : Ucraina: Papa Francesco, 'Il tempo non raffreddi il nostro dolore' - Newsinunclick : Il Papa all'Angelus ha rivolto, ancora una volta, il suo pensiero 'alla popolazione ucraina afflitta dalla guerra.… -