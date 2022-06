Super League. Triennale col Sion per Lavanchy. (Di lunedì 13 giugno 2022) Il passaggio di Numa Lavanchy al Sion ora ufficiale. L'ormai ex giocatore del Lugano ha infatti firmato un contratto di tre anni coi vallesani. Si tratta esattamente del giocatore di cui eravamo in ... Leggi su bluewin.ch (Di lunedì 13 giugno 2022) Il passaggio di Numaalora ufficiale. L'ormai ex giocatore del Lugano ha infatti firmato un contratto di tre anni coi vallesani. Si tratta esattamente del giocatore di cui eravamo in ...

Pubblicità

sportli26181512 : Nations League, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta di tutte le partite: La Francia cerca la prima vi… - pokemonnext : Super Mario dona la sciarpa di Mario Strikers: Battle League Football al 442 - ValerioLettieri : @Filoribs Puoi ambire a vincere uno scudetto, una coppa Italia, una super coppa 2 secondi posti a 1 punto è 2 punti… - Sircicaldau : @milivnkovic L'ho letto anch'io, funziona in Super League - MatthewInFlames : @Romagialloross4 Super League direttore, quella non può mancare -