Sulla Giustizia mancava la lezione di Palamara: radiato dalla magistratura, attacca il sistema di cui era parte (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ giusto che finisca così, con Luca Palamara che si permette perfino di commentare il referendum Sulla Giustizia, mentre sull’altro canale Totò Cuffaro sta benedicendo i risultati delle elezioni palermitane. L’ex consigliere del Csm Palamara ci ha tenuto a dire che il disastroso referendum Sulla Giustizia “serve per ridare autorevolezza a una magistratura ammaccata” e osservandolo mentre ci dà lezioni di integrità proprio lui, radiato per indegnità dalla magistratura, è impossibile non dargli ragione. Palamara in cattedra “Che in Italia serva una riforma della Giustizia – spiega Palamara – è un dato che non si può più ignorare. Serve per ridare autorevolezza ad una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ giusto che finisca così, con Lucache si permette perfino di commentare il referendum, mentre sull’altro canale Totò Cuffaro sta benedicendo i risultati delle elezioni palermitane. L’ex consigliere del Csmci ha tenuto a dire che il disastroso referendum“serve per ridare autorevolezza a unaammaccata” e osservandolo mentre ci dà lezioni di integrità proprio lui,per indegnità, è impossibile non dargli ragione.in cattedra “Che in Italia serva una riforma della– spiega– è un dato che non si può più ignorare. Serve per ridare autorevolezza ad una ...

