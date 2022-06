Stretta della Bce, Giavazzi (consigliere di Draghi): “L’inflazione dipende dal prezzo del gas, alzare i tassi è uno strumento sbagliato” (Di lunedì 13 giugno 2022) “La Bce promette di alzare i tassi per rispondere all’aumento delL’inflazione con uno strumento sbagliato“. Se il ministro dell’Economia Daniele Franco si era limitato a frasi felpate e periodi ipotetici, auspicando che si evitino “tensioni non necessarie” ma sottolineando che gli annunci arrivati la settimana scorsa da Christine Lagarde erano “prevedibili”, Francesco Giavazzi critica apertamente la decisione dell’Eurotower di normalizzare la politica monetaria. L’economista che dallo scorso anno è consigliere economico del premer Mario Draghi, intervenendo al Premio Alberto Giovannini, ha detto in pratica che nel contesto europeo il rialzo dei tassi è immotivato perché “noi non abbiamo una inflazione da domanda come negli Usa ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “La Bce promette diper rispondere all’aumento delcon uno“. Se il ministro dell’Economia Daniele Franco si era limitato a frasi felpate e periodi ipotetici, auspicando che si evitino “tensioni non necessarie” ma sottolineando che gli annunci arrivati la settimana scorsa da Christine Lagarde erano “prevedibili”, Francescocritica apertamente la decisione dell’Eurotower di normalizzare la politica monetaria. L’economista che dallo scorso anno èeconomico del premer Mario, intervenendo al Premio Alberto Giovannini, ha detto in pratica che nel contesto europeo il rialzo deiè immotivato perché “noi non abbiamo una inflazione da domanda come negli Usa ma ...

