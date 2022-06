Roma, passi avanti per il calciatore: dal Lille! (Di lunedì 13 giugno 2022) Proseguono in maniera spedita i contatti fra la Roma e il Lille per il terzino destro del club francese, Zeki Celik. Da diversi giorni i giallorossi stanno cercando di impostare una trattativa che adesso, stando alle ultime di Gianluca Di Marzio, avrebbe fatto registrare dei passi in avanti. E’ stato riportato che in giornata ci sono stati dei nuovi contatti fra i due club: la trattativa è partita, anzi viaggia in maniera molto spedita, tant’è che fra domanda e offerta ballerebbero pochissimi milioni. In settimana, inoltre, la Roma formulerà una nuova proposta per arrivare alla fumata bianca. Celk-Roma-CalciomercatoIl laterale difensivo turco, classe 1997, è reduce da una stagione positiva in Ligue 1 dove ha collezionato 32 presenze condite da 2 gol e 3 assist. Per Jose Mourinho è proprio lui ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Proseguono in maniera spedita i contatti fra lae il Lille per il terzino destro del club francese, Zeki Celik. Da diversi giorni i giallorossi stanno cercando di impostare una trattativa che adesso, stando alle ultime di Gianluca Di Marzio, avrebbe fatto registrare deiin. E’ stato riportato che in giornata ci sono stati dei nuovi contatti fra i due club: la trattativa è partita, anzi viaggia in maniera molto spedita, tant’è che fra domanda e offerta ballerebbero pochissimi milioni. In settimana, inoltre, laformulerà una nuova proposta per arrivare alla fumata bianca. Celk--CalciomercatoIl laterale difensivo turco, classe 1997, è reduce da una stagione positiva in Ligue 1 dove ha collezionato 32 presenze condite da 2 gol e 3 assist. Per Jose Mourinho è proprio lui ...

